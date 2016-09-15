Предприниматель осужден за попытку рейдерского захвата здания в центре Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил предпринимателя Георгия Пирумова к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Пирумов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев отбывания в колонии общего режима", - сказала она.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2012 года по май 2015 года Пирумов вступил в преступный сговор со своими знакомыми - бывшим гендиректором компании ООО "Протех" Петром Чихуном, бизнесменами Михаилом Черновым и Дмитрием Лысаковским, а также адвокатом Евгением Рыжовым - для незаконного завладения зданием, расположенным по Гоголевскому бульвару. Для этого соучастники разработали план, предусматривающий нарушение ряда гражданско-правовых сделок, в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем.

"Благодаря работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве указанная схема была своевременно раскрыта. В ходе расследования было выявлено значительное количество фальсифицированных документов, представленных в различные государственные учреждения", - отметила Иванова.