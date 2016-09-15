Адвокат: топ-менеджер Русстройбанка не скрывается от следствия

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Русстройбанка, лицензия которого была отозвана в прошлом году, Андрей Струков не скрывается от следствия и готов давать показания по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Борис Федосимов.

"Струков не скрывается. Если следователь его вызовет, то он может приехать в Москву, чтобы дать показания. Другой вопрос, что его никто не вызывает для допроса", - сказал он.

Адвокат отметил, что его подзащитный фигурирует в уголовном деле только на основании заявления от двух потерпевших, но ни подозреваемым, ни обвиняемым не является. "Так как ему не предъявлено никаких обвинений, то ни в какой розыск он не объявлен", - сказал Федосимов.

Защитник также подтвердил, что Струков в настоящее время находится за пределами РФ в связи с поступавшими в его адрес угрозами от вкладчиков обанкротившегося банка. "Струков уехал не из-за того, что боится следствия, а из-за того, что в его адрес исходили угрозы физической расправы от некоторых неадекватных вкладчиков. Несколько раз мы даже обращались с соответствующим заявлением в полицию", - пояснил адвокат.

Уголовное дело

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено московской полицией в мае 2016 года по заявлению двух вкладчиков банка, заявивших, что еще в ноябре 2014 года они передали Струкову крупные суммы денег за векселя ООО "Русфрансальянс" и ООО "Ирфе-Центрум". Векселя были авалированы от имени председателя правления Русстройбанка, но полученные деньги за покупку векселей на расчетные счета и в кассу ООО "Русфрансальянс" и ООО "Ирфе-Центрум" внесены не были. "Когда взыскатели потребовали внести финансовые средства на баланс, Центральный банк России отозвал лицензию у Русстройбанка в связи с выявленными нарушениями в банковской деятельности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Струков, как и его гражданская жена, также фигурирующая в этом деле, уехали в США. В настоящее время следователи устанавливают их местонахождение.

Как считает следствие, ущерб от хищения денежных средств у клиентов банка составляет несколько десятков миллионов рублей.

"Дыра" в капитале

По информации Центробанка, "дыра" (превышение обязательств над активами - прим. ТАСС) в капитале Русстройбанка составляет 10,8 млрд рублей. По итогам проверки регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Русстройбанка, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Согласно данным отчетности, по величине активов Русстройбанк на 1 декабря 2015 года занимал 135-е место в банковской системе РФ. Лицензия у банка была отозвана в декабре 2015 года.