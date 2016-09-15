Мосгорсуд оставил под домашним арестом имама московской мечети, обвиняемого в экстремизме

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста имаму московской мечети в Отрадном Махмуду Велитову, обвиняемому в экстремизме. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил меру пресечения, избранную обвиняемому, оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее Бутырский суд продлил срок домашнего ареста Велитову до 27 октября.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Свою вину Велитов признал частично.