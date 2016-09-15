Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил под домашним арестом имама московской мечети, обвиняемого в экстремизме

Происшествия
15 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Ранее Бутырский суд продлил срок ареста Махмуду Велитову до 27 октября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста имаму московской мечети в Отрадном Махмуду Велитову, обвиняемому в экстремизме. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил меру пресечения, избранную обвиняемому, оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Смотрите также

Адвокат: банк заблокировал счет имама Велитова, обвиняемого в экстремизме
Следствие просит продлить до 27 октября домашний арест имама московской мечети
Имаму московской мечети, обвиняемому в экстремизме, на 2 месяца продлили домашний арест

Ранее Бутырский суд продлил срок домашнего ареста Велитову до 27 октября.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Свою вину Велитов признал частично.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании
2
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
5
ЕС продлил действие черного списка для РФ и Украины
6
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
7
Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском
Темы дня
Реклама