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Суд в Москве 16 сентября решит вопрос об аресте помощника прокурора из Чечни

Происшествия
15 сентября, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Магомед Гучигов был задержан по делу о стрельбе из свадебного кортежа в столице
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Нагатинский районный суд назначил на 16 сентября рассмотрение ходатайства следствия об аресте помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, задержанного в Москве после стрельбы из свадебного кортежа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд в пятницу рассмотрит ходатайство следователя по делу в отношении Гучигова", - сказала представитель суда.

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В минувшее воскресенье на Каширском шоссе водители двух автомобилей из свадебной колонны устроили стрельбу в воздух. В тот же день по подозрению в совершении этого правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, находившихся в составе этой колонны.

Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ. В связи с этим расследование уголовного дела было передано в следственные органы ГСУ СК по Москве. Статья, по которой в отношении помощника прокурора возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщил накануне официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, прокуратура Москвы проводит служебную проверку в отношении Гучигова. Если будут выявлены факты нарушений в действиях прокурорского работника, к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, отметил представитель надзорного ведомства.

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