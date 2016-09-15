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В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

Происшествия
15 сентября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Уголовное дело в отношении него расследуется по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера"
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По версии следствия, 13 сентября этого года молодой человек, находясь в подъезде жилого дома во 2-м Крестовском переулке, совершил в отношении 17-летней девушки изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера.

"Злоумышленник задержан. В отношении него следственными органами уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - сказали в ведомстве.

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