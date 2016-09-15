В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.
По версии следствия, 13 сентября этого года молодой человек, находясь в подъезде жилого дома во 2-м Крестовском переулке, совершил в отношении 17-летней девушки изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера.
"Злоумышленник задержан. В отношении него следственными органами уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - сказали в ведомстве.