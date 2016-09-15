На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Танк затонул во время учебных занятий на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, в результате происшествия пострадал механик-водитель.

По данному факту военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону СК России возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ТАСС координатор движения "У военнослужащих тоже есть право" Алексей Ковалев.

В военно-следственном отделе по Чебаркульскому гарнизону СК России отказались от комментариев.

"В конце августа на Чебаркульском полигоне во время учебных занятий по преодолению водоема затонул танк. В результате инцидента механик-водитель пережил клиническую смерть, сейчас он жив, но инцидента не помнит. В отношении двух других членов экипажа военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемые обратились к Ковалеву за защитой. "Следствие ищет доказательства тому, что танк залило водой по их вине, а они утверждают, что не виноваты - техника наполнилась водой сама", - отметил Ковалев.