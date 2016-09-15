Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник таможни аэропорта Внуково Юрий Шебуняев объявлен в международный розыск по делу о контрабанде товаров из Турции.
"Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он объявлен в международный розыск", - подтвердила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.
ММСУТ ранее по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФТС возбудило уголовное дело в отношении и. о. заместителя начальника Внуковской таможни - начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова, и. о. начальника отдела специальных таможенных процедур Михаила Фаста, заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур Алексея Плитина, главного государственного таможенного инспектора Игоря Кудряшова и иных неустановленных должностных лиц Внуковской таможни.
Трое сотрудников были таможни были арестованы, Курзенков от органов следствия скрылся и был объявлен в розыск. Также был арестован заместитель начальника таможенного поста Внуково Вячеслав Лацких, обвиняемый в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, граждане Азербайджана и Турции в сговоре с сотрудниками Внуковской таможни незаконно ввозили в РФ из Турции коммерческие грузы под видом ручной клади. Перевозчики проходили через так называемый зеленый коридор, хотя должны были заявлять имевшийся при них груз как коммерческий и проходить через "красный коридор" с оплатой всех платежей. Ежемесячно таким образом незаконно перевозилось до 30 тонн товаров.