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ВС Коми оставил под арестом совладельца "Реновы" Ольховика

Происшествия
15 сентября, 16:18 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и Ольховик 7 сентября были арестованы на два месяца
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Евгений Ольховик

Евгений Ольховик

© Наталия Казаковцева/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Верховный суд Республики Коми оставил под арестом совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ольховик наряду с другими фигурантами уголовного дела обвиняется в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми.

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"Суд апелляционной инстанции постановил: решение Сыктывкарского суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья Любовь Каптел.

Как сообщалось ранее, глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и Ольховик 7 сентября были арестованы на 2 месяца.

Верховный суд Коми рассматривал апелляционную жалобу на арест фигуранта дела о взятках: совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, 19 сентября должен рассмотреть жалобу на арест Вайнзихера. Еще один бывший руководитель ЗАО КЭС, экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, объявлен в розыск.

Сразу после ареста топ-менеджеров "Реновы" и "Т Плюс" их защита подала жалобы на решение Сыктывкарского горсуда.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". По версии следствия, в 2007-2014 гг. Ольховик и Вайнзихер, действуя в интересах ЗАО КЭС (в середине 2015 года реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время фигуранты дела Гайзера - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за "установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми". Как полагает следствие, всего было передано в качестве взяток более 800 млн рублей.

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