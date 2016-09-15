Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве заключивших договоры пожизненной ренты пенсионеров

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о нападениях и убийстве в Москве пожилых владельцев квартир, заключивших договоры пожизненной ренты, направлено в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Москвы 47-летнего Виталия Студеникина, 34-летнего ранее судимого Валерия Семенова, а также ранее судимого 52-летнего Андрея Сизова", - сказали в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в 2014 году Студеникин заключил договоры пожизненной ренты с пенсионерами. Чтобы ускорить получение квартир и их последующую продажу, он спланировал убийства с помощью яда из медицинских препаратов, введение которого имитирует естественную смерть. Семенов и Сизов согласились исполнить заказ на убийство за 10 тыс. рублей.
26 июня 2014 года Семенов и Сизов напали на пожилого мужчину в подъезде его дома. Однако обвиняемым не удалось сделать ему смертельный укол, так как мужчина оказал активное сопротивление. 7 июля того же года они напали еще на одну пенсионерку и ввели ей яд. Перед смертью женщина успела позвонить в дверь к соседке и рассказать о случившемся.
Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Все обвиняемые содержатся под стражей.