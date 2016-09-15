СМИ: часть аэропорта Денвера закрыта из-за подозрительного предмета

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Западная часть зоны получения багажа Международного аэропорта американского города Денвер (штат Колорадо) закрыта для пассажиров в связи с обнаружением подозрительного предмета. Как сообщил телеканал Fox News, полиция проводит расследование.
Закрытие воздушной гавани произошло в 07:00 по местному времени (16:00 мск). Пассажирам предписано пользоваться восточной частью зоны получения багажа.
Официальных заявлений о характере находки пока не поступало.