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СМИ: часть аэропорта Денвера закрыта из-за подозрительного предмета

Происшествия
15 сентября, 16:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС
Пассажирам предписано пользоваться восточной частью зоны получения багажа
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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Западная часть зоны получения багажа Международного аэропорта американского города Денвер (штат Колорадо) закрыта для пассажиров в связи с обнаружением подозрительного предмета. Как сообщил телеканал Fox News, полиция проводит расследование.

Закрытие воздушной гавани произошло в 07:00 по местному времени (16:00 мск). Пассажирам предписано пользоваться восточной частью зоны получения багажа.

Официальных заявлений о характере находки пока не поступало.

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