Суд Сыктывкара заочно арестовал экс-главу "Вымпелкома" Слободина в рамках дела о взятках

СЫКТЫВКАР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. В рамках дела о взятках на 800 млн рублей бывшему руководству Коми экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин заочно арестован на два месяца. Об этом ТАСС сообщил помощник председателя Сыктывкарского горсуда Иван Лодыгин.

"Судья Сыктывкарского горсуда Валентина Трофимова вынесла решение о заочном аресте Михаила Слободина, полностью удовлетворив ходатайство следствия. Как только местонахождение Слободина будет установлено, он будет задержан и помещен под арест на два месяца", - сказал Лодыгин.

Экс-главе "Вымпелкома" предъявлено заочное обвинение в даче взятки. "Слободин проходит по делу как обвиняемый по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", - сказал он.

Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 2 до 4 млн рублей либо в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

С 12 сентября Слободин объявлен в международный розыск.

"Дело энергетиков"

Два фигуранта уголовного дела о взятках - гендиректор ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова") Борис Вайнзихер и экс-директор ЗАО "КЭС", совладелец "Реновы" Евгений Ольховик 7 сентября были арестованы на два месяца.

Еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в розыск. Ольховик, Вайнзихер и Слободин подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми (ч.5 ст.291 УК РФ).

По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Общая сумма взяток составляет 800 млн руб. Следствие напрямую связало топ- менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.

Следственные органы СК РФ по Коми уже возбудили уголовное дело в отношении фигурантов по ч.5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

СК не комментирует дело

Следственное управление СК РФ по Коми, которое расследует уголовное "дело "Т Плюс", по-прежнему воздерживается от любых комментариев по делу.