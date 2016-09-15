Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетике

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, который был заочно арестован по делу о коррупции в Коми, ранее фигурировал в качестве свидетеля в громком уголовном деле бывшего мэра Томска, осужденного на 12 лет, однако избежал следствия и суда, поскольку вовремя признался в даче взятки. При этом деятельность компании, которой он руководил, привела к энергетическому коллапсу в городе, рассказывают представители правоохранительных органов и бывшие региональные чиновники.

Следствие обвиняет Слободина как бывшего руководителя энергетического холдинга КЭС, позднее переименованного в "Т Плюс", а также генерального директора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и еще одного бывшего руководителя "КЭС Холдинга" Евгения Ольховика в даче бывшему руководству Коми взяток более чем на 800 миллионов рублей. "Т Плюс" входит в группу компаний "Ренова" бизнесмена Виктора Вексельберга.

Дело "Т Плюс" вскрыло коррупционные схемы в жилищно- коммунальном хозяйстве региона, где, по данным следствия, представители местных властей получали взятки от энергетических компаний за предоставление преференций в ведении бизнеса и поддержание высоких тарифов на энергию. Вайнзихер и Ольховик были задержаны после жалобы исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Гапликова президенту Владимиру Путину на неготовность энергетиков к отопительному сезону. Слободин находится за границей.

Компания "Российские коммунальные системы" (РКС), в которой "КЭС Холдинг" был на тот момент миноритарным акционером, стала в 2004 году одним из первых частных инвесторов в жилищно-коммунальный сектор. Слободин возглавил компанию в 2005 году. Дочерняя компания РКС - "Томские коммунальные системы" (ТКС) - договорилась с властями Томской области о передаче в долгосрочную аренду имущества муниципальных коммунальных предприятий. Однако спустя три года, после отключения двух районов Томска от электроэнергии за долги, договор с компанией был расторгнут.

"Мы заключили соглашение, появился Слободин, создали структуру в Томске. Начали работать. Уже на третий или четвертый день я начал сомневаться, потому что первое, что они нам сказали: "Поднимите тарифы, и мы начинаем инвестировать. Мы понимали, что тарифы должны расти, но пойти на это с открытым забралом мы не могли и, насколько можно было, тормозили эти процессы", - вспоминает бывший губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

Конфликт из-за долгов

В 2004 году мэрия Томска передала ТКС в аренду имущество муниципальных предприятий "Томсктеплосети" и "Томскводоканал" сроком на 49 лет. При этом оценка имущества не проводилась. В 2005 году муниципальные предприятия были акционированы и стали филиалами ТКС.

Однако расчет властей на приток денег в развитие системы водо- и теплоснабжения региона и нормальную работу двух основных городских предприятий не оправдался. Несмотря на некоторый рост тарифов, город так и не увидел инвестиций.

"Если хоть какие-то деньги раньше оставалась - не на модернизацию, но хотя бы на поддержание. А здесь - ничего вообще. Как только что делать - бегут к нам: "Давайте из бюджета". Я говорю: "Подождите, мы от этого уходили, а теперь возвращаемся?" - негодует Кресс.

При этом, по мнению Кресса, в ТКС достаточно хорошо была отлажена система сбора платежей, благодаря которой серьезно выросли платежи населения за коммунальные услуги. Однако при этом компания не платила поставщикам электроэнергии и другим контрагентам, накапливая долги и способствуя нарастанию социальной напряженности в регионе. Похожая ситуация сложилась спустя несколько лет в Коми, где долг коммунальных предприятий Воркуты перед "Т Плюс" составил 6 миллиардов рублей.

"И мы, власть, втаскивались (в конфликты между ТКС и контрагентами - прим. ТАСС). Они энергетикам не платят, те говорят: "А мы отключим завтра водоканал". А куда народ пойдет? В мэрию и областную администрацию. Он же не пойдет к Слободину, он его знать не знал", - рассказывает Кресс.

Слободин в бытность главой РКС проходил в качестве свидетеля по уголовному делу бывшего мэра Томска Александра Макарова, задержанного по обвинению в получении взяток в конце 2006 года.

"Макаров обеспечивал всяческую поддержку РКС, в частности, лоббировал передачу имущества. Была история, что РКС оплачивала выборы мэра за то, что он благоприятствовал их вхождению на томский рынок", - рассказала ТАСС начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Томской области Елена Караваева, выступавшая обвинителем по делу Макарова.

Вытолкнуть инвестора было непросто

Источник в правоохранительных органах Томской области рассказал ТАСС, что за действия в интересах ТКС Макаров с ноября 2003-го по январь 2006 года получил, по данным следствия, взяток на общую сумму 385 тысяч долларов. Согласно документам следствия, полученные деньги Макаров тратил на личные нужды, в том числе на финансирование предвыборной кампании. В суде этот факт был доказан.

"В 2007 году было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Слободина, потому что он написал заявление о даче взятки. Это обстоятельство исключает привлечение к уголовной ответственности", - добавил источник.

Кресс вспоминает, что после судебных разбирательств и массовых отключений электроэнергии местные власти включили "красный свет" для команды Слободина.

В октябре 2007 года томская дума решила расторгнуть договор с ТКС. Процесс, который местные СМИ окрестили "бракоразводным", был непростым, однако в итоге после инвентаризации имущества деятельность компании-арендатора сетей была признана "нецелесообразной и противоречащей интересам населения". Депутаты встретили это решение аплодисментами, а занимавший в то время пост руководителя думы Николай Николайчук заявил, что эксперимент с частными инвестициями не удался.

"Но вытолкнуть их отсюда было непросто. Адвокаты были на самом высоком уровне, из самых высоких властных кабинетов", - вспоминает Кресс.

Сейчас РКС входит в группу компаний "Ренова" Вексельберга и работает в коммунальном секторе Самарской, Кировской и Амурской областей.

Бывший руководитель основного генерирующего предприятия города "Томскэнерго" Николай Вяткин говорит, что ТКС накопила долг перед энергетиками на сумму более 1 миллиарда рублей, и пришедшим на смену компании предприятиям пришлось долгое время разбираться с проблемами.

"И долгие годы, вместо того чтобы развивать сети и вкладывать средства, приходилось ликвидировать эту задолженность. Энергетики не получали сумму, которая была выведена", - сказал Вяткин.