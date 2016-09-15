Голодные слоны заняли город на севере Либерии

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Слоны заняли город Гало на севере Либерии и терроризируют фермеров в соседних районах.

Как сообщила государственная радиовещательная корпорация этой западноафриканской страны, лесные великаны вытаптывают посевы риса, а в городе набрасываются на банановые деревья и на плантаны - растения со схожими по виду плодами, которые относятся, однако, к овощам.

Как считают зоологи, необычное поведение слонов вызвано голодом, поскольку они, как правило, не выходят за пределы обычной среды обитания - национального заповедника Бель.

Для того, чтобы укротить разбушевавшихся млекопитающих, Управление лесного хозяйства Либерии отправило команду специально обученных сотрудников в графство Гбарполу, где расположен город Гало.

Тем временем, горожанам рекомендуется не покидать свои дома и не применять огнестрельное оружие, так как это может лишь разозлить слонов и привести к обострению обстановки.