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Голодные слоны заняли город на севере Либерии

Происшествия
15 сентября, 19:40 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 15, сентября. /ТАСС
Животные также терроризируют фермеров в соседних районах
Материал из 1 страницы
© EPA/MAK REMISSA

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Слоны заняли город Гало на севере Либерии и терроризируют фермеров в соседних районах.

Как сообщила государственная радиовещательная корпорация этой западноафриканской страны, лесные великаны вытаптывают посевы риса, а в городе набрасываются на банановые деревья и на плантаны - растения со схожими по виду плодами, которые относятся, однако, к овощам.

Как считают зоологи, необычное поведение слонов вызвано голодом, поскольку они, как правило, не выходят за пределы обычной среды обитания - национального заповедника Бель.

Для того, чтобы укротить разбушевавшихся млекопитающих, Управление лесного хозяйства Либерии отправило команду специально обученных сотрудников в графство Гбарполу, где расположен город Гало.

Тем временем, горожанам рекомендуется не покидать свои дома и не применять огнестрельное оружие, так как это может лишь разозлить слонов и привести к обострению обстановки.

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