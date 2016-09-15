Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве

Исследование: российским регионам удается сохранить рабочие места, но не реальные доходыЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:35
Кандидат в президенты ФТАР Еремин заявил, что его уже обвинили в покупке голосовСпорт 15 сентября, 21:26
Следующий год в отношениях РФ и Франции станет годом Петра ВеликогоКультура 15 сентября, 21:25
Эксперты положительно оценили деятельность РФ в области борьбы с допингомСпорт 15 сентября, 21:20
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в МосквеПроисшествия 15 сентября, 20:46
ОДК поставит 16 двигателей для самолетов Ил-112В до 2019 годаАрмия и ОПК 15 сентября, 20:36
Главный раввин Москвы получил звание кавалера ордена Почетного легионаОбщество 15 сентября, 20:32
Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% от ВВПМеждународная панорама 15 сентября, 20:18
Папа Римский и митрополит Иларион обсудили состояние православно-католических отношенийОбщество 15 сентября, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в четверг вечером четырех человек за попытку перекрыть Тверскую улицу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, порядка 12 человек растянули транспарант и выстроились поперек Тверской улицы, перекрыв на непродолжительное время движение по трем полосам. Участники акции требовали вернуть им социальное жилье, которого их якобы лишили.
По словам источника, задержанные доставлены в ОМВД "Тверской". В отношении них будут составлены административные протоколы, а затем они будут доставлены в суд для рассмотрения административных дел.
В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что информацией о проведении в центре Москвы несанкционированной акции не располагают. "Такая информация к нам не поступала", - сказали в ведомстве.