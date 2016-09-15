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Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве

Происшествия
15 сентября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Люди требовали вернуть им социальное жилье, которого их якобы лишили
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© Александра Мудрац/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в четверг вечером четырех человек за попытку перекрыть Тверскую улицу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, порядка 12 человек растянули транспарант и выстроились поперек Тверской улицы, перекрыв на непродолжительное время движение по трем полосам. Участники акции требовали вернуть им социальное жилье, которого их якобы лишили.

По словам источника, задержанные доставлены в ОМВД "Тверской". В отношении них будут составлены административные протоколы, а затем они будут доставлены в суд для рассмотрения административных дел.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что информацией о проведении в центре Москвы несанкционированной акции не располагают. "Такая информация к нам не поступала", - сказали в ведомстве.

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