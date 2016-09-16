Вооруженный тесаком мужчина напал на полицейских в центре Нью-Йорка

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Двое полицейских пострадали в Нью-Йорке после того, как на них напал вооруженный тесаком мужчина. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.
По его данным, инцидент произошел в центре мегаполиса. Двое стражей порядка прибыли по вызову после сообщений о мужчине, размахивавшем холодным оружием на одной из улиц города.
После того, как сотрудники полиции попытались приблизиться к подозреваемому, тот напал на них с тесаком. Оба полицейских получили ранения, один - в области головы.
Сотрудникам полиции пришлось открыть огонь из табельного оружия, ранив нападавшего. Полицейские госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, нападавший также был доставлен в больницу.