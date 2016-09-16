Непригодными для проживания после паводка в Приморье признаны 250 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотни жилых домов уже признаны в Приморье непригодными для проживания после паводка. На сегодняшний день таких строений 250, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Владимира Миклушевского.

"Я объехал практически все наиболее пострадавшие районы. По первым оценкам, в крае будут признаны непригодными для проживания 250 домов", - приводит пресс-служба слова губернатора. У всех, потерявших жилье, "будет выбор - покупка нового жилья или строительство, все они оперативно получат положенные средства", заверил Миклушевский.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, тем, чьи дома подлежат восстановлению, окажут помощь в ремонте. В каждом пострадавшем населенном пункте будут сформированы строительные бригады из местных жителей, а материалы для ремонта завезут централизованно.

"Еще раз повторю - мы вступили в самую сложную стадию неотложных аварийно-восстановительных работ. Основной объем должны завершить через месяц, особое внимание необходимо уделить подготовке к зиме, скоро заморозки. На полную ликвидацию последствий тайфуна уйдет как минимум год", - прокомментировал ситуацию Владимир Миклушевский.

По данным на 15 сентября, в регионе оставались подтопленными 523 жилых дома в пяти муниципальных образованиях. Кроме этого, 983 приусадебных участка остаются в зоне подтопления. Имеют повреждения 22 участка дорог в семи муниципальных образованиях общей протяженностью 37 км. По предварительной оценке, ущерб от паводка превысит несколько млрд рублей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.