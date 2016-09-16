Житель Камчатки подозревается в поджоге дома полицейского

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Козыревск (Камчатский край), который подозревается в поджоге дома полицейского. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"По данным следствия, сотрудник полиции Усть-Камчатского МО МВД России дважды составил в отношении подозреваемого протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был лишен прав на два года и оштрафован на 60 тысяч рублей. Желая отомстить полицейскому, он пришел к его дому и попытался поджечь деревянную беседку и летнюю кухню", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, поджог не удался. Не дожидаясь, пока разгорится пламя, подозреваемый ушел домой, а горючая жидкость погасла. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества), продолжается. Максимальное наказание, которое ожидает подозреваемого, - лишение свободы на срок до пяти лет.