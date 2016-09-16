СМИ: жертвами тайфуна "Меранти" на востоке Китая стали три человека

Серый кит запутался в сетях у берегов СахалинаПроисшествия 16 сентября, 5:27
Диана Вишнева покинет Американский театр балета в июне 2017 годаКультура 16 сентября, 5:22
В мире начались продажи iPhone 7Экономика и бизнес 16 сентября, 5:16
СМИ: Ассанж готов предстать перед судом в США, если Обама помилует МэннингаМеждународная панорама 16 сентября, 4:36
Непригодными для проживания после паводка в Приморье признаны 250 жилых домовПроисшествия 16 сентября, 4:08
"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователейОбщество 16 сентября, 4:06
AP: ошибка пилота стала причиной крушения в июне истребителя СШАПроисшествия 16 сентября, 3:53
СМИ: "Левада-Центр" не будет судиться с МинюстомПолитика 16 сентября, 3:43
Минюст США решил, что агенты ФБР вправе работать под журналистским прикрытиемМеждународная панорама 16 сентября, 3:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Три человека стали жертвами тайфуна "Меранти" в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, еще двое пропали без вести.
По данным местных властей, в той или иной мере от стихии пострадали более 218 тыс. человек.
В провинции Фуцзянь (Восточный Китай) тайфун вызвал массовые отключения электроэнергии. Без света остаются около 1,44 млн семей. В уезде Юнчунь паводок разрушил древний мост, построенный в 1145 году.
Власти провинций Чжэцзян и Фуцзянь эвакуировали более 363 тыс. человек.
"Меранти" обрушился на материковый Китай в четверг, выйдя на сушу в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). Скорость ветра в его эпицентре достигала 48 метров в секунду. Тайфун стал сильнейшим в регионе с начала метеонаблюдений в 1949 году.