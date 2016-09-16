СМИ: жертвами тайфуна "Меранти" на востоке Китая стали три человека

ПЕКИН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Три человека стали жертвами тайфуна "Меранти" в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, еще двое пропали без вести.

По данным местных властей, в той или иной мере от стихии пострадали более 218 тыс. человек.

В провинции Фуцзянь (Восточный Китай) тайфун вызвал массовые отключения электроэнергии. Без света остаются около 1,44 млн семей. В уезде Юнчунь паводок разрушил древний мост, построенный в 1145 году.

Власти провинций Чжэцзян и Фуцзянь эвакуировали более 363 тыс. человек.

"Меранти" обрушился на материковый Китай в четверг, выйдя на сушу в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). Скорость ветра в его эпицентре достигала 48 метров в секунду. Тайфун стал сильнейшим в регионе с начала метеонаблюдений в 1949 году.