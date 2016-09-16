Серый кит запутался в сетях у берегов Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Экологи ищут у берегов Сахалина серого кита, который запутался в рыбацких сетях, сообщает региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

"Накануне в "Экологическую вахту Сахалина" поступила информация от Международного союза охраны природы о том, что вечером 12 сентября в районе южной косы залива Пильтун на северо-востоке Сахалина группа ученых увидела в море серого кита, буксирующего за собой сеть с множеством поплавков. Кит с небольшой скоростью двигался с севера на юг примерно в 500 метрах от берега. В последующие дни этого кита наблюдатели больше не видели", - говорится в сообщении.

По словам наблюдателей, кит энергично двигался и нырял, предпринимая попытки освободиться от сетей. Сети замедляют движение животного и отнимают у него больше сил при нырянии для кормления. Серые киты питаются донными организмами, поэтому чаще держатся вблизи берега на мелководье.

Экологи предполагают, что кит мог запутаться в остатках сетей или попасть в ловушку ставного невода севернее Охи. "Эковахта" просит сахалинцев сообщать обо всех случаях обнаружения кита, запутавшегося в сетях. Вероятнее всего, его можно встретить сейчас в районах заливов Чайво, Ныйский и Набиль.

Серые киты охотско-корейской популяции внесены в Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

РОО "Экологическая вахта Сахалина" признана Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента, сейчас она оспаривает это решение в суде.