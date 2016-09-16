В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе

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НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по факту смерти 13-летней девочки во время урока танцев в школе. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
"Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска проводится проверка по факту смерти 13-летней школьницы во время занятий танцами в одной из общеобразовательных школ Ленинского района", - сказал собеседник агентства. Подробности происшествия уточняются.