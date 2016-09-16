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13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Происшествия
16 сентября, 7:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, сентября. /ТАСС
Насколько серьезно пострадали люди - выясняется
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КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцать человек пострадали в пятницу в столкновении автобуса и коммунальной техники в центре Красноярска. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

"За помощью к медикам обратились 13 человек, в том числе водитель автобуса и водитель коммунальной техники - "Бобката". Насколько серьезно пострадали люди - выясняется. Все живы", - сказал он.

ДТП произошло на Коммунальном мосту в 10:10 (07:10 мск). Причины аварии пока не ясны. На месте работают сотрудники полиции.

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