13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцать человек пострадали в пятницу в столкновении автобуса и коммунальной техники в центре Красноярска. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.
"За помощью к медикам обратились 13 человек, в том числе водитель автобуса и водитель коммунальной техники - "Бобката". Насколько серьезно пострадали люди - выясняется. Все живы", - сказал он.
ДТП произошло на Коммунальном мосту в 10:10 (07:10 мск). Причины аварии пока не ясны. На месте работают сотрудники полиции.