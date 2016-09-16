В Таиланде четыре человека пострадали во время крушения военного вертолета

БАНГКОК, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в пятницу при крушении военного вертолета в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом сообщает телеканал Nation.

По его данным, вертолет рухнул во время неудачного приземления, затем загорелся и взорвался. Двое пилотов и двое механиков, получившие ранения в результате аварии, успели покинуть вертолет до того момента, как вспыхнул пожар.

Модель вертолета не уточняется.