Туман в международном аэропорту Екатеринбурга стал причиной задержки рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Сильный туман в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово стал причиной задержки рейсов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Да, есть задержки по рейсам. Они связаны с сильным туманом", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта, девять самолетов, которые должны были прилететь на Урал, задерживаются. Среди них рейсы из Еревана, Москвы, Бишкека, Оренбурга и Самары. Также метеоусловия повлияют на вылеты из Екатеринбурга.