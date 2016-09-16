Туман в международном аэропорту Екатеринбурга стал причиной задержки рейсов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Сильный туман в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово стал причиной задержки рейсов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе авиаузла.
"Да, есть задержки по рейсам. Они связаны с сильным туманом", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн-табло аэропорта, девять самолетов, которые должны были прилететь на Урал, задерживаются. Среди них рейсы из Еревана, Москвы, Бишкека, Оренбурга и Самары. Также метеоусловия повлияют на вылеты из Екатеринбурга.