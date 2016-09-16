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В Таиланде задержаны двое россиян по подозрению в мошенничестве с банковскими картами

Происшествия
16 сентября, 7:25 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 16, сентября. /ТАСС
В номере подозреваемых обнаружили более 460 поддельных карт
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БАНГКОК, 16 сентября. /ТАСС/. Россияне Евгений Завьялов и Павел Рыжанков задержаны на острове Пхукет в Таиланде по подозрению в мошенничестве с банковскими картами. Об этом сообщает газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.

В номере подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли более 460 поддельных карт, а также аппаратуру для так называемого скимминга - кражи чужой банковской информации.

"Полиция получила информацию о двоих подозреваемых европейской внешности, перемещавшихся по районам Патонг и Камал на мотоцикле и снимавших средства через банкоматы с помощью поддельные карты", - рассказал начальник полиции одного из районов Пхукета подполковник Чокди Мабангянг. По его словам, во время задержания при себе у подозреваемых были найдены более 40 поддельных банковских карт.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что правоохранительные органы уведомили дипмиссию об инциденте.

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