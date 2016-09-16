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Источник сообщил о возможных новых фигурантах в деле Захарченко

Происшествия
16 сентября, 8:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В настоящее время полковник полиции обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию
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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© АГН "Москва"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следствие не исключает, что в деле заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко могут появиться новые фигуранты.

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Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый ситуацией.

"Пока в деле фигурирует один Захарченко, его предполагаемые сообщники в настоящее время устанавливаются. Эпизод с Нота-банком, часть похищенных денег которого, возможно, была обнаружена в ходе обысков, может свидетельствовать о том, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. За это он мог получать свой процент, и действовал он явно не один", - сказал собеседник агентства.

Источник предположил, что уголовное дело в отношении Захарченко может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями УК РФ.

Пока Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. "В настоящее время проверяется вся деятельность Захарченко в правоохранительных органах, начиная с того времени, когда он работал в налоговой полиции. В 2005 году он поступил на службу департамент экономической безопасности МВД (ныне ГУЭБиПК). Все материалы, над которыми он работал, проверяются для выявления фактов противоправной деятельности", - сказал источник.

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По его словам, Захарченко на службе ничем не выделялся. "В последнее время он временно исполнял обязанности начальника управления "Т", занимающегося выявлением преступлений в топливно-энергетическом комплексе, но рассчитывал на назначение на должность начальника уже без приставки врио", - добавил собеседник агентства.

Следствие также проверит, на какие деньги приобреталась недвижимость родственников Захарченко. "Всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье. Это дорогая, элитная недвижимость. Квартиры, записанные на родственников, расположены в Якиманском переулке, на Пречистенской набережной, а также на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, одна из них была приспособлена для хранения денег. Сам Захарченко жил в квартире на Кутузовском проспекте", - сообщил источник.

В субботу, 10 сентября, Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре.

Хищение у Нота-банка

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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По данным источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.

Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, "но об обысках не предупреждал и дело не расследовал".

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