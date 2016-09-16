Шесть человек погибли в ДТП на западе Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 20 получили тяжелые травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком близ города Вадодара на западе Индии. Об этом сообщила полиция штата Гуджарат, расследующая происшествие.
По данным правоохранительных органов, пассажирский автобус государственной компании на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик близ города рано утром. По предварительным сведениям, водитель автобуса заснул за рулем.
В результате столкновения с тяжело загруженным транспортным средством на месте погибли четыре человека, еще двое скончались по дороге в больницу. Из более 20 госпитализированных пассажиров пятеро находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Водитель и его помощник выжили и сбежали с места происшествия, они объявлены в розыск.