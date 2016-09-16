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Еще один участник стрельбы в Екатеринбурге решил дать показания следствию

Происшествия
16 сентября, 9:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
Ранее СК заявлял, что устанавливает местонахождение Алексея Дутова, от выстрелов которого, предположительно, погибли два человека
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Алексей Дутов (в центре)

Алексей Дутов (в центре)

© Екатерина Щукина/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Один из ключевых фигурантов стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге Алексей Дутов, от чьих выстрелов предположительно погибли два человека, решил дать показания по делу. Об этом он сообщил журналистам. Ранее СК заявлял, что устанавливает его местонахождение.

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"Сейчас я поеду в Следственный комитет. Как будет дальше, не знаю. Если что, вещи для СИЗО у меня готовы", - сказал он.

По словам Дутова, причиной стрельбы мог стать спор из- за квартиры. Как пояснил сам он, цыган Дмитрий Пестриков и дочь Александра Дутова (оба участники стрельбы - прим. ТАСС) жили вместе в квартире, принадлежащей Дутовым. "В какой-то момент Алиса (дочь Александра Дутова и девушка Пестрикова - прим. ТАСС) предложили родителям отдать 500 тысяч рублей и уступить им квартиру", - сказал он, отметив, что Дутовы на это не согласились.

"Таким образом, Пестриков решил убить двух зайцев - расправиться с Олегом Шишовым, с которым у него произошел конфликт, тем самым, поднять авторитет в таборе и "убрать" владельца квартиры", - пояснил Дутов.

Стрельба в цыганском поселке

Инцидент со стрельбой в цыганском поселке произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

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Как ранее сообщали участники конфликта, его причиной стала ссора между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым на семейном празднике.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела: Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". Также, по данным следствия, собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении сообщников, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).

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