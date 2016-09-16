На железной дороге Сахалина вновь остановят движение поездов из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пассажирская компания "Сахалин" 16-17 сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями остановит движение поездов на железной дороге Сахалина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Движение поездов остановлено в связи с ухудшением погоды, объявлением штормового предупреждения, во избежание необратимых последствий и в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

Железная дорога на Сахалине периодически останавливает движение поездов с 31 августа, когда остров оказался под влиянием тайфуна "Лайонрок". Тогда в Макаровском районе выпало более месячной нормы осадков. За сутки там сошло более 40 селей и оползней, были размыты участки железной дороги.

Всего за время прохождения циклона было повреждено около 15 участков дороги. Отдельные размывы достигали 40 метров. Во время циклона на Сахалине один железнодорожник погиб и один пострадал.