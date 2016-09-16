Житель Дагестана заплатит штраф за публичное оправдание терроризма

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /Корр. ТАСС /. Суд приговорил жителя Дагестана к штрафу в 30 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает в пятницу республиканская прокуратура.

По данным суда, подросток в 2014 году разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Дагестана ТАСС добавили, что приговор вынесен с учетом возраста обвиняемого, его раскаяния, а также других смягчающих обстоятельств.