Более семи тысяч пострадавших от наводнения в Приморье получили помощь

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более семи тысяч пострадавших от наводнения в Приморском крае получили финансовую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На сегодняшний день в Приморском крае за счет средств федерального бюджета оказана финансовая помощь более семи тысячам пострадавших, из краевого бюджета - более трем тысячам граждан", - сказал собеседник агентства. На выплату компенсаций уже израсходовано 82% от выделенных сумм.

В населенных пунктах Приморья продолжают работать комиссии по оценке ущерба. Всего создано 135 комиссий и подкомиссий, которые проводят обход домовладений, составляют акты. По результатам предварительного обследования домов, непригодными для жилья признаны 245, а аварийными - 478.

По состоянию на утро 16 сентября, на территории Приморья паводковая обстановка относительно стабильная. В нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка наблюдается спад уровня воды.

"За сутки от воды освободились 89 жилых домов и 148 приусадебных участков. Остаются подтопленными 434 жилых дома и 835 приусадебных участков в 5 муниципальных образованиях - Дальнереченском, Красноармейском, Кировском районах, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. Энергоснабжение и связь восстановлены во всех населенных пунктах. Подмытыми и поврежденными остаются 22 участка дорог", - сообщили в МЧС.