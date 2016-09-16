В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,3

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ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу в Греции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к северу от Афин и в 78 км к востоку от города Ламия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данных о жертвах и разрушениях и не поступало.