Пограничники Крыма задержали находившегося в международном розыске украинца

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым при въезде на полуостров задержали 28-летнего украинца, находящегося в международном розыске, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, не уточняя дату инцидента.

"При обработке установочных данных в пункте пропуска "Армянск" контролер обнаружил, что беспрепятственно пропущенный должностными лицами Госпогранслужбы Украины молодой человек с июня месяца текущего года объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный украинец занимался в Узбекистане деятельностью, которая подлежит обязательному лицензированию (создание и функционирование интернет-сервера). При этом спецразрешения у него не имелось, поэтому местные правоохранительные органы объявили его сначала в местный, а затем в международный розыск.

"Учитывая тот факт, что украинец совершил преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с законодательством страны-инициатора ему грозит крупный штраф либо арест до шести месяцев", - отмечается в сообщении.

ФСБ уточняет, что задержанный гражданин Украины передан сотрудникам полиции.