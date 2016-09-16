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Белорусский бизнесмен Юрий Чиж отпущен из СИЗО после возмещения ущерба

Происшествия
16 сентября, 10:46 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
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МИНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белорусский предприниматель Юрий Чиж, задержанный в марте 2016 года по обвинению в финансовых махинациях, отпущен из СИЗО Комитета госбезопасности (КГБ) республики после того, как возместил ущерб. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы КГБ Дмитрий Побяржин.

"В государстве существует единый подход в расследовании финансовых преступлений в независимости от личности человека. Если подозреваемый вину признал и возместил ущерб, то отпадает необходимость его дальнейшего содержания под стражей", - отметил официальный представитель КГБ республики.

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Глава группы компаний "Трайпл" Юрий Чиж был задержан сотрудниками КГБ по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

"Трайпл" была основана в Белоруссии в 1992 году. За это время фирма выросла в многопрофильную группу компаний, которая активно работает в сфере импорта нефти и экспорта нефтепродуктов, развития сети АЗС, в строительстве, ресторанном бизнесе, производстве безалкогольных напитков, строительных материалов, фармацевтическом производстве и сельском хозяйстве. Бессменным руководителем компании является Юрий Чиж. Ему принадлежит футбольный клуб "Динамо" (Минск).

Глава "Трайпл" наряду с множеством белорусских чиновников входил в список лиц, в отношении которых последние годы действовали визовые ограничения, введенные Евросоюзом. Также под санкции ЕС попали несколько компаний "Трайпл" в связи с приближенностью его главы к высшему руководству Белоруссии. В середине февраля Совет ЕС принял решение о снятии санкций с Белоруссии, которые действовали на протяжении 13 лет.

Президент республики Александр Лукашенко 11 сентября заявил журналистам, что положительно оценивает то, что было сделано Юрием Чижом в стране.

"Ни один предприниматель не строил столько, сколько он. Но это не значит, что он не должен на порядок больше нести ответственность за свои деяния", - отметил глава государства.

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