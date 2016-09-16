Два человека погибли в результате ДТП в Астраханской области

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АСТРАХАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Два человека погибли в результате лобового столкновения грузовика "Scania" и "Нивы" на автодороге Волгоград- Астрахань в Харабалинском районе Астраханской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.
"ДТП произошло ночью, буквально половина "Нивы" оказалась под грузовиком. Ее водитель и пассажир 1978 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что по предварительной версии, водитель "Нивы" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком. По данному факту проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.