В NASA заявили, что река под Норильском "краснеет" с 1997 года

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало на своем сайте фотографии реки Далдыкан в районе Норильска, сделанные спутником в 2001 и 2016 годах.
Как выяснили специалисты NASA, река окрасилась в красный цвет впервые в сентябре 1997 года. Подобные случаи также были в 1998, 2013, 2014, 2015 годах.
Ранее в компании "Норильский Никель" заявили, что ситуация с рекой вызвана переливом воды через одну из дамб на Надеждинском металлургическом заводе. Это произошло во время аномальных дождей. Сообщения о том, что вода в реке окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в Минприроды 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорилось в сообщении ведомства.
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2016 годNASA Earth Observatory
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2001 годNASA Earth Observatory