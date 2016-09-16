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В NASA заявили, что река под Норильском "краснеет" с 1997 года

Происшествия
16 сентября, 11:19 UTC+3
Ситуация с рекой вызвана переливом воды через одну из дамб на Надеждинском металлургическом заводе, рассказали в "Норильском Никеле"
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало на своем сайте фотографии реки Далдыкан в районе Норильска, сделанные спутником в 2001 и 2016 годах. 

Как выяснили специалисты NASA, река окрасилась в красный цвет впервые в сентябре 1997 года. Подобные случаи также были в 1998, 2013, 2014, 2015 годах.

Ранее в компании "Норильский Никель" заявили, что ситуация с рекой вызвана переливом воды через одну из дамб на Надеждинском металлургическом заводе. Это произошло во время аномальных дождей. Сообщения о том, что вода в реке окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в Минприроды 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорилось в сообщении ведомства.

NASA Earth Observatory

2016 год

© NASA Earth Observatory
2016 год
© NASA Earth Observatory

NASA Earth Observatory

2001 год

© NASA Earth Observatory
2001 год
© NASA Earth Observatory

 

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