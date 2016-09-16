У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 146 км к югу от города Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 211 км.

Данных о жертвах и разрушениях и не поступало.