Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре

Происшествия
16 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Адвокат девушки сообщил, что обвинительное заключение в ее отношении уже утверждено, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой (ныне Александры Ивановой), обвиняемой в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передано в Московский окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Обвинительное заключение утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу", - сказал он.

Смотрите также
Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

Как ожидается, судебный процесс по существу начнется в октябре.

Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в ИГ, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

Варвара Караулова ушла из дома 27 мая 2015 года, сказав родственникам, что идет в университет. Втайне от них она вылетела в Стамбул. Сотрудники турецкого отделения Интерпола 4 июня задержали ее и еще 12 граждан России при попытке перехода границы. Считается, что они прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам.

Девушку удалось вернуть 12 июня рейсом из Стамбула. Позднее ее вербовщики были арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Противодействие терроризму в России Дело студентки МГУ Варвары Карауловой
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
3
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
4
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
5
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре
Темы дня
Реклама