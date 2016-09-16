Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой (ныне Александры Ивановой), обвиняемой в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передано в Московский окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Обвинительное заключение утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу", - сказал он.

Как ожидается, судебный процесс по существу начнется в октябре.

Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в ИГ, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

Варвара Караулова ушла из дома 27 мая 2015 года, сказав родственникам, что идет в университет. Втайне от них она вылетела в Стамбул. Сотрудники турецкого отделения Интерпола 4 июня задержали ее и еще 12 граждан России при попытке перехода границы. Считается, что они прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам.

Девушку удалось вернуть 12 июня рейсом из Стамбула. Позднее ее вербовщики были арестованы.