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Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций

Происшествия
16 сентября, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В назначенные судом суммы вошла компенсация за утраченную заработную плату на время судебного разбирательства, а также оплата услуг адвокатов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Таганский суд постановил выплатить более 2 млн руб. компенсаций за привлечение к уголовной ответственности четырем руферам, оправданным по делу о вандализме на высотке на Котельнической набережной в Москве.

"Назначить компенсацию Александру Погребову в виде почти 633 тыс. руб., Анне Лепешкиной - 667 тыс. руб., Евгению Короткову - 414 тыс. руб. и Алексею Широкожухову - 454,8 тыс. руб.", - огласила решение судья Марина Орлова.

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В назначенные судом суммы вошла компенсация за утраченную заработную плату на время судебного разбирательства, а также оплата услуг адвокатов.

Звезда на шпиле высотки была выкрашена в синий цвет в ночь на 20 августа 2014 года, а на самом здании был вывешен желто-синий флаг.

Таганский суд в сентябре прошлого года оправдал четырех фигурантов дела. Еще один фигурант - Владимир Подрезов - был приговорен к 2 годам и 3 месяцам колонии. В декабре 2015 года Мосгорсуд смягчил ему приговор, назначив наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 10 месяцев.

По делу был также заочно арестован шестой фигурант - Павел Ушевец (руфер Мустанг), взявший ответственность за раскрашивание шпиля высотки. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Следствие утверждало, что фигуранты вступили в сговор с Ушевцом и совершили преступление по мотивам политической ненависти.

Сколько просили

Лепешкина просила суд взыскать в ее пользу 828 тыс. руб., чтобы возместить утраченный заработок, расходы на аренду парашютной системы и расходы на услуги адвокатов. Короткова потребовала 1,277 млн руб., Погребов - 768 тыс. руб., Широкожухов - 476 тыс. руб.

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В свою очередь, представитель Министерства финансов просила отказать в удовлетворении исков оправданных парашютистов в полном объеме. Она сочла заявление о возмещении расходов на аренду парашютной системы необоснованным, так как парашютный спорт - проведение досуга заявителя, который казна РФ не должна оплачивать.

Представитель прокуратуры поддержала лишь требование заявителей возместить услуги адвокатов.

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