При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе Дижон на востоке Франции. Соответствующее сообщение размещено на сайте телеканала France 3.

Здание частично обрушилось. На место происшествия прибыли врачи, спасатели и сотрудники коммунальных служб. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.