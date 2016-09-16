Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Новосибирская школьница, погибшая накануне на уроке танцев, к приезду скорой помощи была уже мертва, а реанимационные мероприятия оказались безуспешными, сообщил в пятницу ТАСС представитель министерства здравоохранения Новосибирской области.

"Скорая прибыла на место в течение установленных регламентом 20 минут, но к этому моменту девочка была уже мертва. Тем не менее примерно в течение получаса еще проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, оказались безуспешными", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, по факту смерти 13-летней девочки во время урока танцев в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице.