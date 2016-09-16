Обвиненный в педофилии французский дипломат сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Директор центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск" Иоанн Барберо, обвиненный в совершении насильственных действий в отношении собственной дочери, объявлен в розыск. Дипломат сбежал из-под домашнего ареста в ходе судебных слушаний по уголовному делу, сообщил корреспонденту ТАСС источник в следственных органах региона.

"Барберо находился под домашним арестом в своей квартире в Иркутске, на нем был электронный браслет с системой слежения. Известно, что адрес своего места жительства он покинул на такси 11 сентября. Какое-то время браслет передавал сигналы из центра Иркутска, затем сигналы перестали приниматься. Сейчас местонахождение Барберо неизвестно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в пятницу Кировский районный суд Иркутска вынес постановление об объявлении Барберо в розыск. "Поскольку речь идет об иностранном гражданине, розыск автоматически становится международным, он будет проводиться в том числе по линии Интерпола", - уточнил представитель следствия.

В отношении гражданина Франции было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего") и по ч.2, 3 ст. 242 ("Распространение порнографии"). В феврале 2015 года он был задержан, а затем арестован, после чего был заключен под домашний арест. В июне 2016 года дело направлено в суд, вынесение приговора ожидалось в октябре.

По данным следствия, Барберо является действующим сотрудником Министерства иностранных дел Франции. В мае на родине дипломата была организована кампания в его поддержку.