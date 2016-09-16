В центре Москвы из травматики ранен мужчина

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина ранен из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в центре Москвы на Кутузовском проспекте; потерпевший направлен в больницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как рассказали в главке, неизвестный в ходе дорожного конфликта возле дома 17 на Кутузовском проспекте ранил из травматического пистолета мужчину, после чего скрылся на автомашине марки Porsche Cayenne. В городе для поиска злоумышленника введен специальный план "Перехват".

"Потерпевший направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.