В Москве возбуждено дело после хищения из ячеек "Газпромбанка" крупной суммы денег

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту кражи крупной суммы денег из двух ячеек одного из финансовых учреждений Москвы, арендованных жителем Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее в ГУ МВД РФ по Москве сообщали, что в минувшую среду в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре столицы.

"По факту кражи денег из ячеек полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Для раскрытия преступления проводятся оперативно-следственные мероприятия. Для установления преступника изъяты записи камер видеонаблюдения", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в правоохранительных органах столицы сообщили ТАСС, что речь идет о пропаже денег из отделения "Газпромбанка". По данным источника, предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года. Из одной ячейки пропали 3 млн руб. и 120 тыс. евро, из второй - $160 тыс. и 90 тыс. евро.