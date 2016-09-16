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Титов: в преследовании экс-главы "Вымпелкома" Слободина есть нарушения

Происшествия
16 сентября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 16 сентября./ТАСС
По мнению бизнес-омбудсмена, следователи нарушили статью 108 УПК РФ. Правоохранители, в свою очередь, настаивают, что критика в их адрес необоснована
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МОСКВА, 16 сентября./ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов допустили нарушение в части преследования и подготовки материалов для последующего заочного ареста экс-главы "Вымпелкома" Михаила Слободина. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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"Если говорить о преследовании и последующем решении о заочном аресте Михаила Слободина, то тут следователи нарушили, как минимум, 108-ю статью", - считает Титов.

По его мнению, согласно статье (статья 108 УПК РФ "заключение под стражу" - прим. ТАСС), заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.

"Я считаю, что некоторые следователи очень часто нарушают Конституцию, допрашивают без адвоката, занимаются составлением подложных дел по экономическим статьям и впоследствии даже рейдерством. Поэтому предпринимателю проще сбежать заграницу, чем рассчитывать на силу закона", - добавил Титов.

Вместе с тем в правоохранительных органах пояснили, что для избрания иной, более мягкой меры пресечения, в случае со Слободиным не было оснований, хотя бы потому, что он скрылся от следствия, а объявить в международный розыск по линии Интерпола обвиняемого можно только в том случае, если выдана санкция на его заочный арест.

Как сообщал ранее ТАСС, 15 сентября 2016 года суд Сыктывкара заочно арестовал экс-главу "Вымпелкома" Слободина в рамках дела о взятках на 800 миллионов рублей бывшему руководству Коми.

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