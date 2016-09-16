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Полицейские ищут свидетелей ДТП на юго-востоке Москвы

Происшествия
16 сентября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Авария произошла возле дома 18 на Привольной улице, погиб водитель машины
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают свидетелей ДТП на юго-востоке Москвы, в котором погиб один человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Opel по невыясненным причинам на высокой скорости врезался в Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel.

"В целях установления деталей произошедшего сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем данного происшествия, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (909) 997-93-93 и 8 (495) 709-16-09, а также в службу 102", - сказал собеседник агентства.

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