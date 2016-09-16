Экс-глава "Мостовика" получил четыре года колонии

ОМСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Суд приговорил экс-руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество в особо крупных размерах, передает корреспондент ТАСС из Куйбышевского районного суда Омска.

Прокуратура просила назначить Шишову 3 года 10 месяцев колонии за уклонение от уплаты налогов, 3 года - мошенничеству, в совокупности, с учетом приговора Фрунзенского суда Владивостока (3 года лишения свободы), 5,5 лет колонии.

Суд доказал, что Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы для НПО "Мостовик" не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Как отметил в свою очередь официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. "Как следствие, обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил. Все денежные средства потратил на погашение кредитов НПО "Мостовик", - отметил Маркин.

По словам представителя СК, уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ, УМВД и УФНС России по Омской области. "В ходе следствия проведены экономические, бухгалтерские, почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличали Шишова в незаконных действиях, а материалы уголовного дела составили 221 том. Под тяжестью представленных следствием объективных доказательств Шишов полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке", - подчеркнул Маркин.