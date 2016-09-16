Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области

ТУЛА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения двух учащихся 8 и 10 лет в Тульской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По данным ведомства,15 сентября в период с 8:00 до 9:00 мск неустановленные лица вывели несовершеннолетних братьев из центра образования № 52 им. В.В. Лапина поселка Рассвет Ленинского района, затем, применив физическую силу, посадили детей в стоявший неподалеку автомобиль, и скрылись. В настоящее время судьба детей неизвестна, ведется их поиск.

"Следственными органами по сообщению о похищении двоих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних")", - говорится в сообщении ведомства.