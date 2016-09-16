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В Москве из антикварного магазина похищена картина футуриста Давида Бурлюка

Происшествия
16 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Полиция проводит проверку по заявлению от владельца полотна
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пропажи из антикварного магазина картины кисти основоположника русского футуризма Давида Бурлюка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отдел полиции по Пресненскому району 14 сентября обратился мужчина, который сообщил, что выставил на продажу в антикварный салон картину кисти Давида Бурлюка, а вскоре выяснил, что она пропала из магазина", - сказал собеседник агентства, не уточнив название картины.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт поступившего в полицию заявления о пропаже картины, не уточнив других подробностей. "По поступившему заявлению полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе.

Русский художник и поэт украинского происхождения Давид Бурлюк родился в 1882 году в Харьковской области Российской империи. Бурлюк является основоположником русского футуризма. В 1920 году эмигрировал в Японию, откуда через два года переехал жить в США, где умер в 1967 году.

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