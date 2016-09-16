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Похитившая картины на 70 млн рублей приговорена в Москве к четырем годам колонии

Происшествия
16 сентября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Подсудимая занималась противоправной деятельностью в течение трех лет. Всего от ее действий пострадали четверо граждан, а общая сумма причиненного им ущерба составила 70 млн рублей
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Гагаринский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии похитительницу картин Николая Рериха, Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подсудимая занималась противоправной деятельностью в течение трех лет. Всего от ее действий пострадали четверо граждан, а общая сумма причиненного им ущерба составила 70 млн рублей.

В ходе расследования полиция установила, что подозреваемая в 2010 году вошла в доверие к владельцам картин и получила от них произведения художника Ивана Айвазовского "Берег моря в штиль. Пейзаж с повозкой и лодкой" (1880 год), Ивана Шишкина "Преображенское" (1896 год), Николая Рериха "В монгольской степи" (1941 год). Согласно заключению экспертов, полотна имеют особую культурную и художественную ценность.

"Гагаринский районный суд Москвы по материалам ГСУ ГУ МВД РФ по Москве приговорил фигурантку уголовного дела к лишению свободы сроком на четыре года в колонии общего режима", - сказала Волк.

Представитель МВД не уточнила, возвращены ли похищенные картины их владельцам.

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