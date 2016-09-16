В Подмосковье задержан подозреваемый в избиении до смерти уроженца Средней Азии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Реутове подозреваемого в избиении до смерти уроженца Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как рассказали в главке, 10 сентября в полицию поступило сообщение о драке возле одного из торговых центров в Реутове. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили тело избитого мужчины 1976 года рождения, которым оказался уроженец Средней Азии.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в дежурную часть подозреваемый в совершении преступления 32-летний житель Белоруссии. Установлено, что конфликт и драка произошли на бытовой почве", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что по размещенной в ряде СМИ информации о том, что по факту данного конфликта очевидцы якобы сообщали о бездействии полицейских на месте происшествия, назначено проведение проверки.